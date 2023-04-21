Собянин: В Москве создано 50 сервисов с применением ИИ по 20 направлениям медицины
Уже 50 сервисов с применением искусственного интеллекта (ИИ) по 20 направлениям медицины создано в Москве. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с 2020 года лучевые исследования обрабатываются при помощи искусственного интеллекта. По словам Собянина, через ИИ прошло уже свыше девяти миллионов изображений.
Мэр также рассказал, что в 2022 году к единой радиологической информационной системе было подключено 192 диагностических устройства. Так, с помощью этого рентгенологи могут описывать медицинские изображения удаленно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru