Собянин: В Москве создано 50 сервисов с применением ИИ по 20 направлениям медицины

Он отметил, что с 2020 года лучевые исследования обрабатываются при помощи искусственного интеллекта. По словам Собянина, через ИИ прошло уже свыше девяти миллионов изображений.

Мэр также рассказал, что в 2022 году к единой радиологической информационной системе было подключено 192 диагностических устройства. Так, с помощью этого рентгенологи могут описывать медицинские изображения удаленно.

