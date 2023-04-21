Собянин: В Москве создано 50 сервисов с применением ИИ по 20 направлениям медицины

Уже 50 сервисов с применением искусственного интеллекта (ИИ) по 20 направлениям медицины создано в Москве. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин сообщил об открытии новой поликлиники в Солнцеве

Он отметил, что с 2020 года лучевые исследования обрабатываются при помощи искусственного интеллекта. По словам Собянина, через ИИ прошло уже свыше девяти миллионов изображений.

Мэр также рассказал, что в 2022 году к единой радиологической информационной системе было подключено 192 диагностических устройства. Так, с помощью этого рентгенологи могут описывать медицинские изображения удаленно.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры