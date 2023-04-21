Собянин сообщил об открытии новой поликлиники в Солнцеве
21 апреля 202310:41
В Солнцево открылась новая поликлиника, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
К приему пациентов готова детско-взрослая поликлиника, расположенная по адресу улица Юлиана Семенова, дом 2. Отмечается, что она примет своих первых клиентов в понедельник, 24 апреля. Учреждение будет обслуживать 43 тысячи граждан.
«Поликлиника оснащена современным оборудованием и заработает по новому московскому стандарту», - написал Собянин.
Мэр добавил, что ранее была сдана новостройка на улице Родниковая, в которой будут жить 370 семей. Пять квартир сделаны для маломобильных людей. А в 2025 году рядом будет построена школа для 300 учеников.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 041 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 752 / сут.
- Экс-футболист сборной России Фернандес расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом»
- На Украине заявили о повреждении объекта стратегической инфраструктуры в Винницкой области
- В России разработали комплекс связи с искусственным интеллектом для Су-57
- Twitter откажется от пометки «финансируемый правительством» в аккаунтах СМИ
- ВТБ начал оформлять «кредиты-малыши» на небольшие суммы
- Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трех
- Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь пропало из App Store
- СМИ: Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
- Советник Пушилина заявил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске
- Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru