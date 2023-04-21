Собянин сообщил об открытии новой поликлиники в Солнцеве

В Солнцево открылась новая поликлиника, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

К приему пациентов готова детско-взрослая поликлиника, расположенная по адресу улица Юлиана Семенова, дом 2. Отмечается, что она примет своих первых клиентов в понедельник, 24 апреля. Учреждение будет обслуживать 43 тысячи граждан.

«Поликлиника оснащена современным оборудованием и заработает по новому московскому стандарту», - написал Собянин.

Мэр добавил, что ранее была сдана новостройка на улице Родниковая, в которой будут жить 370 семей. Пять квартир сделаны для маломобильных людей. А в 2025 году рядом будет построена школа для 300 учеников.

