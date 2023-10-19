Собянин пригласил горожан на мероприятия «Московского долголетия»
Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о главных мероприятиях проекта «Московского долголетия» этой осенью.
Он отметил, что группы по ландшафтному дизайну, психологии, ИТ, истории и другим направлениям открыты на базе 24 вузов для участников проекта. Так, свыше 200 групп посвящены кино, краеведению и истории страны.
По словам мэра, много интересного смогут найти для себя и любители спорта. Таким образом, на выбор представлены 50 видов активностей – от гимнастики до футбола. Мэр подчеркнул, что зимой в парках Москвы стартуют занятия по катанию на коньках и лыжах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru