Собянин: В Москве создали шесть крупных креативных пространств
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в сфере креативных индустрий столицы работает 106,5 тысяч организаций. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
По словам главы столицы, в городе в 2020 году было создано Агентство креативных индустрий для поддержки творческого бизнеса. В Москве организовали шесть больших креативных пространств. Кроме того, Агентство креативных индустрий оказывает финансовую поддержку творческому бизнесу, предоставляя льготные кредиты и гранты.
Ознакомиться с более подробной информацией о мерах поддержки творческих предпринимателей можно на сайте АКИ: createdin.moscow.
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