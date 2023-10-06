Собянин: В Москве создали шесть крупных креативных пространств

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в сфере креативных индустрий столицы работает 106,5 тысяч организаций. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

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По словам главы столицы, в городе в 2020 году было создано Агентство креативных индустрий для поддержки творческого бизнеса. В Москве организовали шесть больших креативных пространств. Кроме того, Агентство креативных индустрий оказывает финансовую поддержку творческому бизнесу, предоставляя льготные кредиты и гранты.

Ознакомиться с более подробной информацией о мерах поддержки творческих предпринимателей можно на сайте АКИ: createdin.moscow.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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