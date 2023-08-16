Собянин: В Москве создается доступная инфраструктура для досуга горожан

По его словам, созданный бренд ярмарок Москвы крайне близок к тому, который и хотели реализовать власти столицы.

Градоначальник отметил, что в столице создана инфраструктура для разнообразного досуга гостей и жителей Москвы. Так, зимой в городских парках работают катки с искусственным льдом, а летом горожанам доступны зоны отдыха у воды.

