Собянин: В Москве создается доступная инфраструктура для досуга горожан

Городские рынки и ярмарки стали новым брендом столицы, рассказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе.

Собянин: В каждом районе Москвы созданы условия для занятия спортом

По его словам, созданный бренд ярмарок Москвы крайне близок к тому, который и хотели реализовать власти столицы.

Градоначальник отметил, что в столице создана инфраструктура для разнообразного досуга гостей и жителей Москвы. Так, зимой в городских парках работают катки с искусственным льдом, а летом горожанам доступны зоны отдыха у воды.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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