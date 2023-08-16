Собянин: В каждом районе Москвы созданы условия для занятия спортом
Физкультурой и спортом систематически занимается практически каждый второй москвич. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Во всех районах Москвы есть необходимая для активного образа жизни инфраструктура – обновляем уже работающие спортивные объекты и площадки, а также строим новые», – написал градоначальник в социальной сети «ВКонтакте».
В Москве открыты бесплатные секции более чем по 70 видам спорта, в 2023 году запустили онлайн-занятия по киберспорту для горожан 14-17 лет, а также 13 центров тестирования для подготовки и выполнения норм ГТО. Кроме того, в рамках проекта «Спортивные выходные» москвичам предлагают потренироваться на свежем воздухе в самых популярных и необычных местах города.
«Благодаря проекту "Мой спортивный район" можно посетить занятия с тренерами Москомспорта, которые проводятся круглый год», – добавил Собянин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Здания школы и ДК повреждены при обстреле села Куршановичи под Брянском
- Первое судно вышло из Одессы по открытому Украиной временному коридору
- Пилот авиакомпании Latam умер во время полета из США в Чили
- Актер из «Игры престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
- «Коммерсантъ»: МВД попросило доступ к электронным устройствам до разрешения суда
- Жителя Приангарья заподозрили в работе на разведку Украины
- Бывший финский депутат заявил, что Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО
- В Грузии группу The Killers освистали за приглашение российского барабанщика
- Forbes: ВСУ бросили на фронт последнее крупное подразделение
- СМИ: В украинских Измаиле и Рени произошли взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru