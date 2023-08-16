Собянин: В каждом районе Москвы созданы условия для занятия спортом

Физкультурой и спортом систематически занимается практически каждый второй москвич. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Во всех районах Москвы есть необходимая для активного образа жизни инфраструктура – обновляем уже работающие спортивные объекты и площадки, а также строим новые», – написал градоначальник в социальной сети «ВКонтакте».

В Москве открыты бесплатные секции более чем по 70 видам спорта, в 2023 году запустили онлайн-занятия по киберспорту для горожан 14-17 лет, а также 13 центров тестирования для подготовки и выполнения норм ГТО. Кроме того, в рамках проекта «Спортивные выходные» москвичам предлагают потренироваться на свежем воздухе в самых популярных и необычных местах города.

«Благодаря проекту "Мой спортивный район" можно посетить занятия с тренерами Москомспорта, которые проводятся круглый год», – добавил Собянин.

