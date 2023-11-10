Собянин: В Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

В Москве на данный момент реализуется 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов, благодаря которым будет создано более 52 тысяч рабочих мест, рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, на севере столицы работает технопарк, где разрабатывают технологические решения для строительной отрасли. На западе города построят вторую очередь мясоперерабатывающего завода, а на северо-востоке появится производство косметики.

Также столичные власти одобрили проекты возведения школы, детсада и поликлиники в районе Бирюлево Восточное (ЮАО) и поликлиники в поселении Рязановоское (ТиНАО). Все объекты построят за счет инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Собянин пояснил, что в ответ на строительство объектов инфраструктуры Москва предоставляет льготы девелоперам.

Кроме того, согласованы планы реализации 10 проектов по данной программе в поселениях Рязановском, Сосенском и Марушкинском и в районах Очаково-Матвеевское, Покровское-Стрешнево, Обручевский, Хорошево-Мневники и Бирюлево Восточное.

