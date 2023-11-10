Собянин: В Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов
В Москве на данный момент реализуется 80 промышленных масштабных инвестиционных проектов, благодаря которым будет создано более 52 тысяч рабочих мест, рассказал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Так, на севере столицы работает технопарк, где разрабатывают технологические решения для строительной отрасли. На западе города построят вторую очередь мясоперерабатывающего завода, а на северо-востоке появится производство косметики.
Также столичные власти одобрили проекты возведения школы, детсада и поликлиники в районе Бирюлево Восточное (ЮАО) и поликлиники в поселении Рязановоское (ТиНАО). Все объекты построят за счет инвесторов в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Собянин пояснил, что в ответ на строительство объектов инфраструктуры Москва предоставляет льготы девелоперам.
Кроме того, согласованы планы реализации 10 проектов по данной программе в поселениях Рязановском, Сосенском и Марушкинском и в районах Очаково-Матвеевское, Покровское-Стрешнево, Обручевский, Хорошево-Мневники и Бирюлево Восточное.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС доставило в Египет 25 тонн гумпомощи для Газы
- Целый глаз впервые в мире пересадили человеку в США
- Компания HP начала процесс ликвидации российской дочерней компании
- Кокорин забил второй гол в Лиге Европы
- В Иране заявили, что страна не атаковала американские базы на Ближнем Востоке
- Более 20 человек спасены в Башкирии из пожара в психоневрологическом интернате
- Голикова: Младенческая смертность снизилась на 6,8%
- В аэропорту Каира два Ил-76 готовы эвакуировать россиян из сектора Газа
- Ракова: Колледжи Москвы и работодатели совместно готовят специалистов в сфере гостеприимства
- ЦАХАЛ заявила о ликвидации нескольких командиров ХАМАС за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru