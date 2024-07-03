Собянин: В Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что горожане теперь смогут быстро находить необходимую им информацию благодаря 10 чат-ботам, которых разработал контакт-центр столичного Департамента информационных технологий.

По словам градоначальника, виртуальные помощники смогут ответить на часто задаваемые вопросы, разгрузив операторов контакт-центра. Так, боты смогут рассказать, как оформить визит к врачу, открыть электронную медкарту или получить единый платежный документ.

Бот на столичном портале поставщиков отвечает на 80% всех поступающих вопросов. Если сложный случай приходится отрабатывать оператору, то виртуальный помощник фиксирует его ответы, запоминает их и в будущем использует при аналогичных запросах.



Пользователи чат-бота платформы «Электронный дом» смогут передать показания счетчиков, направить заявку на устранение неполадок и многое другое.

