Собянин: В Москве работает 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что горожане теперь смогут быстро находить необходимую им информацию благодаря 10 чат-ботам, которых разработал контакт-центр столичного Департамента информационных технологий.
По словам градоначальника, виртуальные помощники смогут ответить на часто задаваемые вопросы, разгрузив операторов контакт-центра. Так, боты смогут рассказать, как оформить визит к врачу, открыть электронную медкарту или получить единый платежный документ.
Бот на столичном портале поставщиков отвечает на 80% всех поступающих вопросов. Если сложный случай приходится отрабатывать оператору, то виртуальный помощник фиксирует его ответы, запоминает их и в будущем использует при аналогичных запросах.
Пользователи чат-бота платформы «Электронный дом» смогут передать показания счетчиков, направить заявку на устранение неполадок и многое другое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru