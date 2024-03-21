Собянин: В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта
21 марта 202417:45
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта.
По его словам, планируется ремонт еще 72 пунктов. Градоначальник отметил, что объекты выполнены в одной стилистике с новыми поликлиниками.
Собянин отметил, что всего в столице насчитается более 200 молочно-раздаточных пунктов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участников группы ABBA наградили шведским орденом Вазы
- NASA раскрыло причину отмены запуска «Союза МС-25»
- В NASA назвали дату повторного запуска «Союза МС-25»
- Пуск ракеты-носителя с кораблём «Союз МС-25» отменили
- «Бесконечную историю» переснимут
- СМИ: В Москве задержали одного из участников налета на инкассаторов
- СМИ: Летевший в Екатеринбург самолет совершил экстренную посадку в Ташкенте
- Нидерланды отказались от выпуска облигаций для расходов на оборону Евросоюза
- Премьер Эстонии Каллас предложила расширить санкции против России
- Таможня Литвы возобновила прием грузовиков из Калининграда
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru