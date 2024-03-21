Собянин: В Москве отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта.

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По его словам, планируется ремонт еще 72 пунктов. Градоначальник отметил, что объекты выполнены в одной стилистике с новыми поликлиниками.

Собянин отметил, что всего в столице насчитается более 200 молочно-раздаточных пунктов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваМолокоДетиСергей Собянин

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