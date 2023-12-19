Собянин: В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр

В Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова открыт новый эндоскопический центр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Он оснащен суперсовременными эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Здесь будут проводить свыше 140 исследований в сутки, в год это порядка 50 тысяч операций», - написал он.

Для удобства пациентов, специалисты загружают результаты обследований на единую цифровую платформу. Записаться в эндоцентр можно онлайн по направлению врача.

На данный момент в Москве создана эффективная система онкопомощи. С открытием трех эндоцентров в 2021 и 2022 годах число выявленных новообразований на нулевой и ранней стадиях увеличилось больше чем в два раза, добавил Собянин.



