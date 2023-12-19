Собянин: В Москве открылся четвертый городской эндоскопический центр
19 декабря 202311:23
В Московском клиническом научном центре (МКНЦ) имени Логинова открыт новый эндоскопический центр, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Он оснащен суперсовременными эндоскопическими стойками и эндоскопами с высоким разрешением. Здесь будут проводить свыше 140 исследований в сутки, в год это порядка 50 тысяч операций», - написал он.
Для удобства пациентов, специалисты загружают результаты обследований на единую цифровую платформу. Записаться в эндоцентр можно онлайн по направлению врача.
На данный момент в Москве создана эффективная система онкопомощи. С открытием трех эндоцентров в 2021 и 2022 годах число выявленных новообразований на нулевой и ранней стадиях увеличилось больше чем в два раза, добавил Собянин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru