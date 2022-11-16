Кадровики назвали причины отказа от новогодних корпоративов в России

Примерно каждый десятый респондент (11% от числа опрошенных) заявил, что компания отказалась от устройства праздника из-за финансовых трудностей. Еще 10% заявили, что посиделки с коллегами противоречат корпоративной этике организации.

В то же время почти четверть опрошенных, 24%, рассказали, что будут отмечать Новый год в офисе, у 19% респондентов корпоратив пройдет в ресторане, еще 2% отправятся отдыхать с сослуживцами за город.

Ушли в прошлое удаленные онлайн-корпоративы — их не будет проводить никто из опрошенных. Большинство же респондентов заявили, что еще не приняли решение, проводить корпоратив или нет, — таковых оказалось 32% опрошенных.

Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля заявила, что в России наблюдается тренд на отмену новогодних корпоративов, от чего больше всего пострадают артисты и организаторы мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

