Кадровики назвали причины отказа от новогодних корпоративов в России
В ходе опроса 1000 кадровиков из различных российских регионов назвали причины отказа от новогодних корпоративов в своих организациях. Исследование было проведено сервисом Superjob.
Примерно каждый десятый респондент (11% от числа опрошенных) заявил, что компания отказалась от устройства праздника из-за финансовых трудностей. Еще 10% заявили, что посиделки с коллегами противоречат корпоративной этике организации.
В то же время почти четверть опрошенных, 24%, рассказали, что будут отмечать Новый год в офисе, у 19% респондентов корпоратив пройдет в ресторане, еще 2% отправятся отдыхать с сослуживцами за город.
Ушли в прошлое удаленные онлайн-корпоративы — их не будет проводить никто из опрошенных. Большинство же респондентов заявили, что еще не приняли решение, проводить корпоратив или нет, — таковых оказалось 32% опрошенных.
Ранее президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий Юлия Жоля заявила, что в России наблюдается тренд на отмену новогодних корпоративов, от чего больше всего пострадают артисты и организаторы мероприятий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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