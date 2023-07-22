Собянин: В Москве осенью пройдёт кубок по беспилотным авиационным системам

Таким образом к развитию беспилотных систем власти хотят привлечь молодежь.

«Соревнование будет проходить по нескольким дисциплинам: сбор коптера на время, дрон-баскетбол, скоростное автономное прохождение заранее известной трассы, автономное прохождение лабиринта, гонка дронов и другим. Главный приз Кубка – электромобиль Москвич», – написал мэр.

По данным Собянина, Москва в четыре раза нарастила выпуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главная задача такого производства - повысить уровень технологического суверенитета.

С этой целью москвичи стали участниками разработки и утверждения стратегии развития беспилотной авиации. Это позволило создать сеть научно-практических центров в России.

«Открыли Федеральный центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка «Руднево». Подписали в июне и июле соглашения с 11 регионами о развитии беспилотных систем. В частности, будем проводить летные испытания», – написал Сергей Собянин.



Желающие участвовать в Кубке по беспилотным авиационным системам могут заполнить форму на сайте bascup.moscow. Победители первого этапа отправятся на новый - он состоится 29-30 июля в Новосибирске. Финал пройдет на территории индустриального парка «Руднево» осенью 2023 года.

