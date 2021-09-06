Сергунина: На ВДНХ в День города пройдет чемпионат по управлению дронами
В День города на ВДНХ пройдут юношеские соревнования по управлению и конструированию беспилотниками, сообщается на сайте мэра Москвы.
В соревнованиях примут участие 16 команд - 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков. Победители поедут на всероссийские соревнования, которые состоятся в апреле 2022 года.
Предстоящий чемпионат - отличная возможность для ребят протестировать свои навыки, отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Беспилотная авиация - это перспективное направление во всем мире. Для него нужны квалифицированные кадры. Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа «Беспилотные летательные аппараты». Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках», - отметила заммэра.
Открытие чемпионата по управлению беспилотниками запланировано на 11 часов 11 сентября. Для того, чтобы понаблюдать за полетами дронов, нужно будет зарегистрироваться прямо на месте - наблюдать за чемпионатом смогут одновременно лишь сто человек. Также будет доступен просмотр онлайн.
Гости соревнований смогут сделать снимок у настоящей кабины самолета, «полетать» на тренажере-симуляторе, принять участие в мастер-классах по авиамоделированию. Завершится день зрелищным шоу дронов.
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