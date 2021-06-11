Собянин: В Москве не будут ужесточать антиковидные меры
Столичные власти не будут усиливать антиковидные требования в Москве, однако намерены усилить проверки существующих мер борьбы с инфекцией. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Градоначальник отметил, что уже дал соответствующие указания, и власти столицы «будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора».
Кроме того, Собянин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Москве. Мэр признал, что «опасность реальная, она высокая, она большая», сообщает RT.
По словам градоначальника, «весенний пик» заболеваемости сдвинулся на первые месяцы лета. При этом, как отметил Собянин, тяжесть заболевания ухудшается: многие москвичи находятся в реанимации на ИВЛ.
Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что на столичных предприятиях усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер, напоминает МИР 24. По словам Немерюка, в праздничные выходные 12-14 июня власти ужесточат проверки в том числе на летних верандах, нарушителей ожидают высокие штрафные санкции, пишет журнал «Профиль».
За минувшие сутки в Москве подтвердили 5853 новых случая коронавируса, отмечает «Свободная пресса». С начала пандемии в столице зарегистрировали 1220312 случае заражения, 1087975 человек выздоровели, 20771 пациент скончался.
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