Собянин: В Москве не будут ужесточать антиковидные меры

Столичные власти не будут усиливать антиковидные требования в Москве, однако намерены усилить проверки существующих мер борьбы с инфекцией. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Градоначальник отметил, что уже дал соответствующие указания, и власти столицы «будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора».

Кроме того, Собянин оценил ситуацию с распространением COVID-19 в Москве. Мэр признал, что «опасность реальная, она высокая, она большая», сообщает RT.

По словам градоначальника, «весенний пик» заболеваемости сдвинулся на первые месяцы лета. При этом, как отметил Собянин, тяжесть заболевания ухудшается: многие москвичи находятся в реанимации на ИВЛ.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что на столичных предприятиях усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер, напоминает МИР 24. По словам Немерюка, в праздничные выходные 12-14 июня власти ужесточат проверки в том числе на летних верандах, нарушителей ожидают высокие штрафные санкции, пишет журнал «Профиль».

За минувшие сутки в Москве подтвердили 5853 новых случая коронавируса, отмечает «Свободная пресса». С начала пандемии в столице зарегистрировали 1220312 случае заражения, 1087975 человек выздоровели, 20771 пациент скончался.

