Собянин: В Москве будет увеличен объем высокотехнологичной медицинской помощи

По словам Собянина, на данный момент время ожидания приема врача в поликлиниках столицы уже сократилось с 30 минут до семи, при этом около 90% пациентов могут записаться к специалисту в день обращения.

Мэр также напомнил, что с 2010 года в Москве провели две волны обновления оборудования городских медучреждений. Ежегодный объем высокотехнологичной медицинской помощи в городских больницах превысил 100 тысяч операций. Также было реконструировано около 200 зданий поликлинник.

Дополнительно разработана единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая стала крупнейшей в мире. На текущий момент в нее загружено около 22 миллиона электронных медкарт и три миллиарда структурированных медицинских документов.

