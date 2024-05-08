Собянин: В Москве будет увеличен объем высокотехнологичной медицинской помощи

На заседании президиума Правительства Москвы рассмотрели итоги реализации государственной программы «Столичное здравоохранение» в 2023 году и планы на 2024-й. Ключевые задачи до конца года определил мэр Сергей Собянин.

В число приоритетных задач вошли реконструкция около 140 зданий поликлиник, завершение строительства и ввод в эксплуатацию медицинских объектов, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта в ежедневную медицинскую практику, а также новый стандарт столичных поликлиник и другие проекты.

Собянин открыл новую детскую поликлинику на юге Москвы

По словам Собянина, на данный момент время ожидания приема врача в поликлиниках столицы уже сократилось с 30 минут до семи, при этом около 90% пациентов могут записаться к специалисту в день обращения.

Мэр также напомнил, что с 2010 года в Москве провели две волны обновления оборудования городских медучреждений. Ежегодный объем высокотехнологичной медицинской помощи в городских больницах превысил 100 тысяч операций. Также было реконструировано около 200 зданий поликлинник.

Дополнительно разработана единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которая стала крупнейшей в мире. На текущий момент в нее загружено около 22 миллиона электронных медкарт и три миллиарда структурированных медицинских документов.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдравоохранениеСергей Собянин

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