Собянин: В Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Более 2,5 тысячи различных общественных пространств планируется благоустроить в разных районах Москвы в этом году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. В ходе инспекции работ на улице Бутлерова на юго-западе столицы, он отметил новый, комплексный подход к работам. По словам градоначальника, парки, скверы, московские дворы и, конечно, улицы будут выглядеть достойно не только в центре города, но и во всех районах.

Как рассказал Собянин, формат работ предполагает, в том числе, качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов. Во время работ будет обновлено дорожное полотно, установлены современные остановочные павильоны, обустроены новые пешеходные переходы, удобные подходы и подъезды к жилым домам, а также стелы навигации, места для отдыха и другие элементы городской среды.