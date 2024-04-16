Собянин: В Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств
Более 2,5 тысячи различных общественных пространств планируется благоустроить в разных районах Москвы в этом году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. В ходе инспекции работ на улице Бутлерова на юго-западе столицы, он отметил новый, комплексный подход к работам. По словам градоначальника, парки, скверы, московские дворы и, конечно, улицы будут выглядеть достойно не только в центре города, но и во всех районах.
Как рассказал Собянин, формат работ предполагает, в том числе, качественное улучшение городской среды для пешеходов и автомобилистов. Во время работ будет обновлено дорожное полотно, установлены современные остановочные павильоны, обустроены новые пешеходные переходы, удобные подходы и подъезды к жилым домам, а также стелы навигации, места для отдыха и другие элементы городской среды.
Как уточнил мэр, работы планируется провести на улицах в разных районах Москвы, включая Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королёва и Авиамоторную, а также набережные реки Яузы – всего около 700 улиц. Также в порядок будут приведены, боле 20 водоемов и свыше 1,7 тысячи дворов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Кологривый пообещал впредь хулиганить только в кино
- Мукеш Амбани возглавил список самых богатых наследников
- Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине
- В России предложили заблокировать TikTok
- В МИРЭА научились превращать алмазные кристаллы в электронные приборы
- На Ивлееву составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил РФ
- НАТО проведет учения на российско-финской границе
- СМИ: За попыткой убийства блогера Шария стоят украинские спецслужбы
- В Твери арестовали мужчину за фиктивную регистрацию обвиняемых в теракте в «Крокусе»
- Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении страны в ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru