Собянин рассказал, каким станет парк «Сокольники» после обновления

Комплексное благоустройство парка «Сокольники» начнется в 2024 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, только за прошлый год парк посетили свыше 27 млн человек. При этом «Сокольники» — «домашний» парк для жителей районов Алексеевский, Богородский, Преображенское, Сокольники. Работы по благоустройству здесь ведутся более 10 лет. В 2012-2014 годах с территории убрали аварийные аттракционы и незаконные постройки, обновили сохранившиеся объекты досуговой инфраструктуры и добавили новые. Также в парке открыли искусственный каток «Лед» и аллею арок. В 2015-м здесь обновили входную группу, в 2018-м привели в порядок трехкилометровую тропу здоровья, установив фонари, тренажеры, лавочки и беседки с навесами.

Кроме того, в 2019 году был открыт отреставрированный «Сад астрономов». Годом позже специалисты провели работы в большом розарии, и сегодня на 3,6 гектара растет более 200 видов цветов, в том числе экзотические. Также в 2020 году в «Сокольниках» появилось обновленное 35-метровое колесо обозрения с кондиционируемыми и обогреваемыми кабинами.

Весной 2021 года в парке благоустроили сквер молодых семей, где появились новые цветочные композиции, автополив, дорожки и лавочки, комната матери и ребенка. У главного фонтана открыли многоуровневую зону отдыха. В 2022-м была завершена реабилитация Сиреневого сада, его разделили на площадки для семейного отдыха, отдыха на траве и арт-пространства.

Как отметил Собянин, у столичных властей еще много задумок и планов.

«Начиная с 2024 года мы приступаем к благоустройству и реабилитации парка, реализовать которые планируем в три этапа», — подчеркнул мэр.

