Собянин: В медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок
Более 110 отечественных инновационных разработок прошли апробацию в столичных больницах, а в школах – свыше 40. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, всего в медучреждениях успешно прошли апробацию 114 отечественных разработок, еще 13 – в процессе тестирования. Собянин отметил, что на образовательных площадках хорошие результаты показали 44 инновационных решения, еще 18 пока проходят испытания.
Мэр также рассказал, что каждый год к городской программе пилотного тестирования инноваций присоединяются новые организации. Так, только в 2023 году появилось 43 площадки. В качестве примера разработок Собянин отметил мультиплексную диагностическую панель для выявления возбудителей респираторных заболеваний, которая работает в столичных больницах. Она оперативно проверяет биоматериал пациентов на 26 распространенных инфекций и позволяет врачам сразу начать лечение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru