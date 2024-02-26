Собянин рассказал о развитии территории бывшего ЗИЛа
26 февраля 202414:49
Все основные строительные работы на будущей станции «ЗИЛ» Троицкой линии Московского метрополитена должны завершиться до конца года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Реновация огромной промзоны «ЗИЛ» - один из крупнейших такого рода проектов не только в России, но и в мире – 6,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Это и рабочие места, технопарки, жилье, набережные, парки, скверы, культурные объекты, спортивный кластер. […] В последние годы мы здесь запустили две станции МЦК, одну станцию метро «Технопарк». И сейчас идет строительство еще одной станции – станции «ЗИЛ», - сказал Собянин.
Мэр также подчеркнул важность того, чтобы строящиеся на территории бывшего автозавода объекты соцкультбыта были сданы вовремя.
Станция «ЗИЛ» будет конечной, пересадочной на одноименные станции МЦК и – в перспективе – Бирюлевской линии метро, которые образуют современный городской квартал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru