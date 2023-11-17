Собянин: В Люблине построят школу и детский сад

По его словам, 40 новостроек из этого списка уже готовы, в 39 уже заселяются жители.

Градоначальник отметил, что рядом с новыми домами также строятся социальные и спортивные объекты. Например, для жителей 17-го квартала Некрасовки открыли школу на 1 150 мест, в Лефортово запланировали школу на Золоторожском Валу.

«В Люблино утвердили градостроительную документацию по образовательному комплексу на проспекте 40 лет Октября и детскому саду на ул. Ставропольская... В Нижегородском районе, на ул. Новохохловская, появится школа на 600 мест. А в Выхино-Жулебино, на ул. Привольная – физкультурно-оздоровительный комплекс», – указал мэр.

Он добавил, что всего на юго-востоке Москвы в программу реновации входят 818 домов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2023 года в столице ввели в эксплуатацию 51 новый дом, построенный по программе реновации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

