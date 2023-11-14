Собянин: В программу реновации включили девять новых адресов

По его словам, новостройки находятся на северо-востоке города в районе Ростокино, на юго-востоке в районе Нижегородский, на юге в Царицыно, на северо-западе в Щукино, а также на востоке в Новогиреево и Измайлово.

«Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек», - написал градоначальник.

Он добавил, что всего для строительства новых домов по программе реновации в столице подобрана уже 601 площадка.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Восточном административном округе (ВАО) столицы по программе реновации реализовано более 50 нежилых помещений под бизнес-объекты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

