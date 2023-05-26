Собянин: В Коммунарке появятся технопарк и торгово-развлекательный центр

Мэр Москвы Сергей Собянин решил провести реорганизацию неэффективно используемого участка в Коммунарке. Он сообщил, что на участке появятся технопарк и торгово-развлекательный центр.

«На территории 3,47 га между ул. Александры Монаховой и Эдварда Грига разместят технопарк и торгово-развлекательный комплекс», - написал он в Telegram-канале.

Он рассказал, что сегодня на стадии реализации 30 таких проектов, в планах - возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости.

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Ранее мэр также сообщил, что Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий (КРТ), новый проект будет реализован в районе Восточное Дегунино. Мэр указал, что инвесторы уже реализуют 13 проектов КРТ, городские операторы — 17. Программа охватывает 27 районов столицы. В Москве разрабатывают проекты современных кварталов, в которых доступны комфортное жилье, социальные объекты, развитая городская среда, новые рабочие места.

Он отметил, что программа выгодна всем: городу, жителям и бизнесу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Сергей СобянинСтроительствоМосква

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