Собянин: В Коммунарке появятся технопарк и торгово-развлекательный центр

Ранее мэр также сообщил, что Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий (КРТ), новый проект будет реализован в районе Восточное Дегунино. Мэр указал, что инвесторы уже реализуют 13 проектов КРТ, городские операторы — 17. Программа охватывает 27 районов столицы. В Москве разрабатывают проекты современных кварталов, в которых доступны комфортное жилье, социальные объекты, развитая городская среда, новые рабочие места.

Он отметил, что программа выгодна всем: городу, жителям и бизнесу, передает «Радиоточка НСН».

