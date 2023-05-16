Ефимов: на участке бывшей промзоны Октябрьское поле возводят четыре дома и детсад

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов сообщил о завершении монтажа конструкций четырех домов и детского сада на территории бывшей промзоны «Октябрьское Поле» в Щукино.

«Инвестор возводит на улице Берзарина семь жилых корпусов, два детских сада и технопарк общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров», - сказал Ефимов.

Строители уже приступили к внутренним работам в квартирах первых четырех домов.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвестор построит на участке бывшей промзоны больше 180 тысяч недвижимости. Кроме жилых домов и социальной инфраструктуры здесь появится технопарк. Будет создано 500 новых рабочих мест.

«По технопарку ведутся работы нулевого цикла, выполняется свайное ограждение, строители вывозят грунт», – отметил вице-мэр Андрей Бочкарёв.

Завершатся работы по преобразованию бывшей промзоны в 2024 году.

