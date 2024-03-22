Собянин: В Хорошевском районе построят общественный комплекс
22 марта 202417:01
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице одобрили планы строительства трех новых объектов по программе создания мест приложения труда.
По его словам, административно-деловой комплекс возведут в районе Лефортово. В Хорошевском районе построят многофункциональный общественный комплекс, а Кунцево появится общеобразовательная школа.
Ранее Собянин рассказал о том, что в общей сложности откроется 23 комфортабельных пляжных зоны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru