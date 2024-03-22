Собянин: В Хорошевском районе построят общественный комплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице одобрили планы строительства трех новых объектов по программе создания мест приложения труда.

Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

По его словам, административно-деловой комплекс возведут в районе Лефортово. В Хорошевском районе построят многофункциональный общественный комплекс, а Кунцево появится общеобразовательная школа.

Ранее Собянин рассказал о том, что в общей сложности откроется 23 комфортабельных пляжных зоны.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СтроительствоСергей СобянинМосква

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