Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

В Москве завершена работа над несколькими ключевыми объектами в рамках проекта городского вокзала «Шелепиха», окончено строительство путепровода над Шмитовским проездом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2025 году планируется достроить путепровод на Береговом проезде, что соединит сразу три района столицы: Пресненский, Филевский Парк и Хорошевский.