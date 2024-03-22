Собянин рассказал о формировании московского городского вокзала Шелепиха

В Москве завершена работа над несколькими ключевыми объектами в рамках проекта городского вокзала «Шелепиха», окончено строительство путепровода над Шмитовским проездом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В 2025 году планируется достроить путепровод на Береговом проезде, что соединит сразу три района столицы: Пресненский, Филевский Парк и Хорошевский.

Началось строительство станции «Можайская» Большой кольцевой линии

Отмечается, что реализацию работ на объекте удалось ускорить благодаря оптимально подобранной технологии и качественным материалам.

Новый вокзал позволит объединить станцию «Шелепиха» Большой кольцевой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца. Это также разделит пешеходные и транспортные потоки, предоставив комфортные зоны пересадки. Завершающим этапом станет реконструкция улично-дорожной сети. Развитие городских вокзалов ведется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ВокзалыМоскваСтроительствоСергей Собянин

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