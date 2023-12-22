Собянин: В хоккей в Москве регулярно играют более 139 тысяч жителей
В хоккей в Москве регулярно играют более 139 тысяч жителей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что более 20 спортивных комплексов с ледовыми катками было построено в городе с 2011 года, до конца следующего года по плану открыть еще четыре таких объекта.
Зимой в городе работает 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, некоторые из них открыты круглый год.
В целом взрослые и дети могут выбрать бесплатную спортивную секцию на сайте Москомспорта, здесь размещено свыше 3,8 тыс. групп и более 70 видов спорта в десяти административных округах Москвы.В частности, москвичам доступны настольный теннис для детей 7–11 лет в Западном административном округе, хоккей, фитнес и самбо для разных возрастов в Юго-Восточном, а также бадминтон для взрослых в Южном округе
Ранее сообщалось, что в Московском дворце пионеров пройдет масштабный фестиваль снеговиков «Арт-фест 2024». О деталях рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что принять участие в зимнем мероприятии смогут школьники от 10 лет их родители. Первый такой фестиваль состоялся в 2012 году. За всю его историю более 35 тысяч участников слепили около семи тысяч снеговиков.
В состав жюри входят известные художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссеры-мультипликаторы – в том числе пионер среди комиксистов России Алексей Иорш и режиссер киностудии «Союзмульфильм» Сергей Меринов.
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