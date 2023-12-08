Собянин: Москвичи смогут бесплатно посещать секции более чем по 70 видам спорта
Взрослые и дети могут выбрать бесплатную спортивную секцию на сайте Москомспорта, здесь размещено свыше 3,8 тыс. групп и более 70 видов спорта в десяти административных округах Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москомспорт разработал удобный сайт, где взрослые и дети от шести лет могут выбрать бесплатную секцию», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В частности, москвичам доступны настольный теннис для детей 7–11 лет в Западном административном округе, хоккей, фитнес и самбо для разных возрастов в Юго-Восточном, а также бадминтон для взрослых в Южном округе.
Для записи требуются временная или постоянная прописка в столице, медицинский допуск, СНИЛС и удостоверяющий личность документ. Для детей необходимо также свидетельство о рождении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru