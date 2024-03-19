Собянин: В этом году в Москве пройдет четыре акции «День без турникетов»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях рассказал, когда в столице будет проходить акция «День без турникетов».

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По его словам, в 2024 году акции пройдут в марте, мае, сентябре и декабре. Во время проведения акции столичные компании будут проводить экскурсии и мастер-классы для всех желающих. Градоначальник отметил, что москвичи и гости столицы смогут увидеть, например, работу международного аэропорта Шереметьево.

Участники акции также смогут посетить мастер-классы по измерению наночастиц и программированию.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинОбщественный ТранспортМосковское Метро

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