Собянин подвел итоги фестиваля «Московская Масленица»
За неделю на фестивале «Московская Масленица» испекли 40 тысяч блинов, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что фестиваль проходил на 29 площадках в центре и других округах. Так, на улице Кузнецкий Мост за неделю испекли более четырех тысяч блинов.
Всего во время фестиваля повара испекли 40 тысяч порций блинов 50 видов, в том числе по рецепту, которому уже более тысячи лет.
Также зиму провожали в 27 парках Москвы. Для горожан подготовили развлекательную программу и мастер-классы.
«Например, покататься на санях, изготовить куклу «Петрушку» или расписать деревянные ложки», - написал Собянин.
В последний день фестиваля москвичи могут бесплатно попробовать блины на площади Революции. Также гостей ждут ледовые шоу, концерт фолк-исполнителей и мастер-классы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru