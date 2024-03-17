Собянин подвел итоги фестиваля «Московская Масленица»

Градоначальник отметил, что фестиваль проходил на 29 площадках в центре и других округах. Так, на улице Кузнецкий Мост за неделю испекли более четырех тысяч блинов.

Всего во время фестиваля повара испекли 40 тысяч порций блинов 50 видов, в том числе по рецепту, которому уже более тысячи лет.

Также зиму провожали в 27 парках Москвы. Для горожан подготовили развлекательную программу и мастер-классы.

«Например, покататься на санях, изготовить куклу «Петрушку» или расписать деревянные ложки», - написал Собянин.

В последний день фестиваля москвичи могут бесплатно попробовать блины на площади Революции. Также гостей ждут ледовые шоу, концерт фолк-исполнителей и мастер-классы.

