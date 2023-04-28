Собянин: В этом году Москву украсят около 56 млн цветов
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале заявил, что благодаря поэтапной высадке цветы радуют жителей столицы с конца апреля до поздней осени, всего в 2023 году столицу украсят больше 56 млн цветов 150 видов.
Градоначальник рассказал, что уже к майским праздникам специалисты высадят почти пять млн рассады виолы, также распустятся около 15 млн тюльпанов, на смену которым «придут петунии, бегонии и другие однолетники, а затем высадят и многолетники».
По его словам, на Манежной площади будет оформлена композиция в виде восточных орнаментов - арабесок из более чем 50 тысяч цветов, а на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского - композиции в стиле дворянских усадеб из 70 тысяч цветов.
Собянин добавил, что самые яркие и масштабные цветники появятся в Парке Победы на Поклонной горе.
«Самый большой из них - в виде российского триколора... состоящий из 360 тысяч цветов. Второй - в виде цветочных часов с циферблатом и механизмом в почве, который украсят около 7,5 тысяч виол», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что работы по созданию парка «Яуза» планируется завершить до 2026 года, в текущем году в порядок приведут три участка поймы реки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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