Собянин: В детском парке «Фили» откроется оранжерея и веревочный парк
Веревочный парк появится В детском парке «Фили» до конца августа. Кроме того, здесь организуют оранжерею, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе», – написал градоначальник.
Эти эти работы продолжают цикл прошлогодних, когда на территории парка обустроили площадку кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, а также организовали дорожки для скандинавской ходьбы
Собянин напомнил, в парке провели реконструкцию манежа для занятий верховой ездой, для прогулок на лошадях создали специальную тропу.
Для всесезонных детских занятий в парке работают две биостанции, обновленная сцена с лавочками под навесом - для артистов и зрителей, летний кинотеатр.
После благоустройства парка уже состоялось больше 100 мероприятий, отметил мэр столицы.
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