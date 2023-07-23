Собянин: В детском парке «Фили» откроется оранжерея и веревочный парк

«Оборудовать веревочный парк планируем до конца августа. Также ремонтируем административное здание, где будут новая оранжерея, фотостудия, хореографический зал и кафе», – написал градоначальник.

Эти эти работы продолжают цикл прошлогодних, когда на территории парка обустроили площадку кросс-тренинга и воркаута, памп-трек, а также организовали дорожки для скандинавской ходьбы

Собянин напомнил, в парке провели реконструкцию манежа для занятий верховой ездой, для прогулок на лошадях создали специальную тропу.

Для всесезонных детских занятий в парке работают две биостанции, обновленная сцена с лавочками под навесом - для артистов и зрителей, летний кинотеатр.

После благоустройства парка уже состоялось больше 100 мероприятий, отметил мэр столицы.

