Девять торговых объектов с напитками и едой появятся в парке «Фили»
Столица принимает заявки на участие в открытых торгах. Их победители смогут разместить девять передвижных тележек для сезонной реализации еды и напитков в ПКиО «Фили». Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.
По его словам, на шести торговых объектах можно будет торговать прохладительными напитками и мороженым, еще на трех — кукурузой. Договоры с предпринимателями заключат на пять лет, а торговлей они смогут заниматься с мая по сентябрь.
Отмечается, что тележки появятся на популярных у отдающих маршрутах: на главной аллее – возле шахматного домика и у центрального входа, близ главной сцены, на спуске к набережной напротив дерева молодоженов, а также на Большой Филевской улице и в Суворовском парке.
Подать заявку на участие в аукционах можно до 21 июля, торги состоятся 26 июля. Для участия в них следует зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
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