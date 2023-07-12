Девять торговых объектов с напитками и едой появятся в парке «Фили»

Столица принимает заявки на участие в открытых торгах. Их победители смогут разместить девять передвижных тележек для сезонной реализации еды и напитков в ПКиО «Фили». Об этом заявил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

По его словам, на шести торговых объектах можно будет торговать прохладительными напитками и мороженым, еще на трех — кукурузой. Договоры с предпринимателями заключат на пять лет, а торговлей они смогут заниматься с мая по сентябрь.

Отмечается, что тележки появятся на популярных у отдающих маршрутах: на главной аллее – возле шахматного домика и у центрального входа, близ главной сцены, на спуске к набережной напротив дерева молодоженов, а также на Большой Филевской улице и в Суворовском парке.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 21 июля, торги состоятся 26 июля. Для участия в них следует зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

