Собянин: В Черемушках построят школу и детский сад

Две территории в столичных районах Черемушки и Останкинский застроят жильем по программе реновации. Их планировка уже утверждена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В районе Южное Бутово возводят два жилых корпуса по реновации

«Утверждена планировка двух территорий в районах Черемушки и Останкинский. По программе реновации построим там жилые дома. Также в планах: в квартале 25А в Черемушках возведем школу с детсадом и наземный паркинг. В Останкинском районе в реорганизуемой производственной зоне №14 «Калибр» запланированы детский сад, спортивные и общественно-деловые объекты», – написал мэр.

Проект в Черемушках предусматривает строительство жилых домов, школы на 325 учеников, детского сада на 150 мест и наземной автостоянки на 500 машиномест. В Останкинском районе кроме подобных объектов возведут спортивные и общественно-деловые центры.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:БлагоустройствоСобянинСергей СобянинДети

Горячие новости

Все новости

партнеры