Собянин: В Черемушках построят школу и детский сад
Две территории в столичных районах Черемушки и Останкинский застроят жильем по программе реновации. Их планировка уже утверждена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Утверждена планировка двух территорий в районах Черемушки и Останкинский. По программе реновации построим там жилые дома. Также в планах: в квартале 25А в Черемушках возведем школу с детсадом и наземный паркинг. В Останкинском районе в реорганизуемой производственной зоне №14 «Калибр» запланированы детский сад, спортивные и общественно-деловые объекты», – написал мэр.
Проект в Черемушках предусматривает строительство жилых домов, школы на 325 учеников, детского сада на 150 мест и наземной автостоянки на 500 машиномест. В Останкинском районе кроме подобных объектов возведут спортивные и общественно-деловые центры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автор «Слова пацана» заявил о скромных доходах от книги
- Беспилотники атаковали два нефтяных танкера в Красном море
- Стоимость визитки Путина перед аукционом в Петербурге достигла 200 тыс рублей
- Набиуллина заявила о необходимости поднимать ключевую ставку ЦБ еще весной 2023 года
- Собянин: В Черемушках построят школу и детский сад
- США расширили свою территорию за счет шельфа в Арктике
- До десяти выросло число пострадавших при обрушении горки в Хакасии
- Ивлеева принесла извинения за «голую» вечеринку в Москве
- На Украине установили блокпосты для выдачи повесток во всех городах
- Собянин рассказал, как Москву украсили к новогодним праздникам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru