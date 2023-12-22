В районе Южное Бутово возводят два жилых корпуса по реновации
В районе Южное Бутово построят два жилых корпуса для переселения по программе реновации, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - отметил он.
При внешней отделке применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранитных плит. На фасадах здания установят металлические корзины под кондиционеры. Входная группа будет оформлена витражным остеклением.
Проект рассчитан на 371 квартиру. Готовая внутренняя отделка будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы, уточнил Загрутдинов.
В рамках проекта благоустроят и придомовую территорию. Рядом появится детская площадка и спортивная площадка. Также возведут и зеленую зону для тихого отдыха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru