Собянин: В 2025 году откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

В этом году планируется открыть еще четыре станции Троицкой линии, они будут с цифровой инфраструктурой. Будут введены в строй два новых электродепо — «Столбово» и «Южное», проведена подготовка к запуску первого беспилотного поезда на БКЛ. На Замоскворецкую линию метро выведут около 200 вагонов «Москва-2024». Столица 15 мая отметит 90-летие своего метрополитена.

В планах также значатся расширение и модернизация трамвайной сети. На сегодня протяженность путей трамваев в мегаполисе приближается к 420 километрам. Из них 80 процентов отделено от автомобильных дорог или находится на обособленном полотне. К концу года в рамках третьего, заключительного этапа запуска первого в России беспилотного трамвая планируется обеспечить полностью автономное его движение с пассажирами.

