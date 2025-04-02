Собянин: В 2025 году откроется еще четыре станции Троицкой линии метро

Президиум правительства российской столицы обсудил планы развития транспорта Москвы. Как сообщил мэр Сергей Собянин, среди ключевых тем - работа метро, расширение трамвайной сети, повышение доступности транспорта для маломобильных пассажиров.

Согласно приведенной статистике, в 2024 году на линии подземки вышло 288 новых вагонов «Москва-2024», были открыты восемь новых станций, в том числе, семь - Троицкой линии. Введено в строй электродепо «Аминьевское» для обслуживания поездов Большой кольцевой линии. По словам Собянина, метрополитен Москвы сохраняет лидирующие позиции в Европе по темпам обновления вагонов.

«Покончить с хаосом!»: Москву призвали вернуть бесплатные парковки в спальные районы

В этом году планируется открыть еще четыре станции Троицкой линии, они будут с цифровой инфраструктурой. Будут введены в строй два новых электродепо — «Столбово» и «Южное», проведена подготовка к запуску первого беспилотного поезда на БКЛ. На Замоскворецкую линию метро выведут около 200 вагонов «Москва-2024». Столица 15 мая отметит 90-летие своего метрополитена.

В планах также значатся расширение и модернизация трамвайной сети. На сегодня протяженность путей трамваев в мегаполисе приближается к 420 километрам. Из них 80 процентов отделено от автомобильных дорог или находится на обособленном полотне. К концу года в рамках третьего, заключительного этапа запуска первого в России беспилотного трамвая планируется обеспечить полностью автономное его движение с пассажирами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МетроТранспортСобянин

Горячие новости

Все новости

партнеры