Собянин: В 2024 году в Москве откроют 16 новых объектов здравоохранения

По его словам, с сентября 2018 года в рамках программы в столице возвели 55 медицинских объекта площадью 745,1 тысяч квадратных метров и реконструировали 264 здания поликлиник, стационаров и других медучреждений площадью 1,1 миллион квадратных метров.



Собянин отметил, что первый этап обновления поликлиник уже завершился. Так, специалисты реконструировали 200 зданий поликлиник или же 50% амбулаторного фонда Москвы.

