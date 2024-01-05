Собянин: В 2024 году в Москве откроют 16 новых объектов здравоохранения

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах реализации программы модернизации инфраструктуры медучреждений столицы.

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По его словам, с сентября 2018 года в рамках программы в столице возвели 55 медицинских объекта площадью 745,1 тысяч квадратных метров и реконструировали 264 здания поликлиник, стационаров и других медучреждений площадью 1,1 миллион квадратных метров.

Собянин отметил, что первый этап обновления поликлиник уже завершился. Так, специалисты реконструировали 200 зданий поликлиник или же 50% амбулаторного фонда Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗдоровьеМоскваПоликлиникиСергей Собянин

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