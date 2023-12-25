Собянин: В Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники
Новых посетителей приняли две построенные недавно поликлиники в районах Бирюлево Восточное и Отрадное на юге и северо-востоке российской столицы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, по адресу улица Элеваторная, дом 15 приступили к работе филиалы городской поликлиники №52 и детской №23. Ещё один новый корпус появился на улице Декабристов, д. 39, стр. 1. Его возвели при поликлинике №110, соединив с главным зданием переходом.
Как отметил градоначальник, обе поликлиники построены в соответствии с новым московским стандартом. Приём будут вести все ключевые медицинские специалисты. Их работа обеспечивается самым современным оборудованием.
Таким образом, по словам Собянина, свыше 50 тысяч москвичей смогут получить высококлассную медицинскую помощь и диагностику рядом с домом. Всего в уходящем году в Москве открыто 13 новых поликлиник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru