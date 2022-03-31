Вице-мэр Ефимов: инвестиции в экономику Москвы выросли в 3,4 раза за 11 лет

Совокупный объем инвестиций в экономику Москвы с 2011 по 2021 год превысил 30 триллионов рублей, увеличившись в реальном выражении в 3,4 раза, что подтверждает репутацию столицы как одного из самых привлекательных для инвесторов городов России. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Согласно данным Росстата, по итогам 2021 года на долю столицы приходится 21,1 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал. В прошлом году вложения превысили 4,8 триллиона рублей, что на 18,9 процента больше, чем в 2020-м», - рассказал вице-мэр.

По оценкам столичных властей, приоритетными отраслями являются фармацевтическая, медицинская и химическая промышленности, а микроэлектроника и приборостроение стали главным локомотивом роста экономики Москвы.

Больше всего московские компании инвестировали в машины и оборудование: на них пришлось 37,4% инвестиций в основной капитал в 2021 году, привел данные руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. На вложения в строительство нежилых зданий и сооружений и благоустройство земель пришелся 31%, еще 17% - инвестиции в строительство жилых зданий и помещений. В создание объектов интеллектуальной собственности вложено 11,6% от общего объема.

Поддерживать инвестиционную активность, в частности, позволяет система мер поддержки бизнеса, включающая финансовые и налоговые преференции, присвоение статусов промышленного комплекса, статуса инвестиционного приоритетного проекта.

«Во многом благодаря преференциям от города инвестиции в столичную экономику действующих предприятий со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента за последние пять лет составили 111,1 миллиарда рублей, в этих компаниях создано 127,1 тысячи рабочих мест», - отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

В дополнение к существующим преференциям Москва принимает новые меры поддержки инвесторов. Так, в Московский фонд поддержки промышленности планируют направить дополнительные средства, чтобы субсидировать процентные ставки по кредитам на пополнение оборотных средств организаций, а также для поддержки инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в столице. Кроме того, город активно заключает офсетные контракты, которые дают инвестору гарантию сбыта продукции в обмен на локализацию производства.

