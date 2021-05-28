Собянин увеличил предельный возраст получателей допвыплаты при рождении ребенка
Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил возраст молодых семей, которые получат дополнительную выплату при рождении ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Правительство Москвы распространит право на получение дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка на семьи, не достигшие возраста 36 лет. Ранее это право имели семьи в возрасте до 30 лет», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление на получение пособия смогут московские семьи, в которой оба супруга - москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.
В материалах уточняется, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 тысяч 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго – 126 тысяч 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих - 180 тысяч 290 рублей (10 прожиточных минимумов).
Выплату смогут получить московские семьи, в которых ребенок родился, начиная с 1 января 2021 года, заявление на предоставление пособия в связи с рождением ребенка можно будет подавать с 3 июня 2021 года через личный кабинет на портале mos.ru.
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