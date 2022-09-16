Собянин увеличил финансирование программы открытия точек общепита в Москве
Власти Москвы увеличат финансирование программы открытия новых точек общественного питания до 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Соответствующее постановление подписано мэром города Сергеем Собяниным.
Отмечается, что размер гранта зависит от площади открываемых точек и некоторых особенностей их работы. По данным пресс-службы мэра, с марта 2022 года открыта уже 481 новая точка быстрого питания и создано более тысячи рабочих мест.
Правительство города в рамках программы открытия новых точек общественного питания откроется 600 новых точек.
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