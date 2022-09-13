Москва выставила на торги два павильона под открытие кафе
Два нестационарных объекта для открытия кафе выставили на городские торги в районах Перово и Бескудниковский, подать заявку на участие предприниматели могут до 23 сентября, а электронные аукционы пройдут 28 сентября на торговой площадке «Росэлторг». Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
По его словам, нестационарные торговые объекты являются готовым бизнес-решением для начинающих и опытных предпринимателей. Щербаков отметил, что объекты предлагаются в парках «Перовский» и имени Святослава Федорова, их площадь – 19,2 и 150 квадратных метров.
«Договоры с победителями аукционов будут заключены на пять лет», – сказал он.
Так, на севере столицы в Бескудниковском районе предлагается небольшой лот площадью 19,2 «квадрата». Подобный формат подойдет для организации пункта быстрого питания навынос. Павильон будет установлен в парковой зоне на пересечении прогулочных маршрутов, недалеко от торговых объектов и жилых кварталов.
Еще один лот представлен в Перове на востоке Москвы. Предприниматели смогут разместить там павильон площадью 150 «квадратов», при этом 60 квадратных метров из них будут использоваться под летнюю веранду и выносное оборудование – столы, кресла и другие предметы интерьера.
Все нестационарные объекты в Москве имеют согласованное архитектурное решение, в котором определен внешний вид, используемые материалы, габариты и другие особенности. Павильоны под открытие точек общественного питания будут переданы победителям аукционов после подписания договоров.
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