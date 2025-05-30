Собянин: Утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач

Национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач утвержден в России по предложению столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, он закрепляет механизм автоматической фиксации замечаний. В основу стандарта лег десятилетний опыт использования видеонаблюдения в столице.

По словам градоначальника, Москвы интенсивно применяет видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей. Среди прочего, оно даёт возможность контролировать выполнение работ без выезда специалистов непосредственно на место.