Собянин: Утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для городских задач
Национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач утвержден в России по предложению столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, он закрепляет механизм автоматической фиксации замечаний. В основу стандарта лег десятилетний опыт использования видеонаблюдения в столице.
По словам градоначальника, Москвы интенсивно применяет видеонаблюдение в целях обеспечения безопасности и комфорта жителей и гостей. Среди прочего, оно даёт возможность контролировать выполнение работ без выезда специалистов непосредственно на место.
Это значительно сократило время реагирования - действия, на которые раньше требовалось несколько часов, теперь выполняются за несколько минут.
Как отметил Собянин, система видеонаблюдения Москвы стала ориентиром для многих городов, которые стремятся перенять этот опыт. Внедрение стандарта должно обеспечить повышение эффективности видеомониторинга по всей России. В результате станет еще большее чистых и благоустроенных улиц, а также построенных без нарушений зданий и дорог, резюмировал мэр Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru