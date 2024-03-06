Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Великой Победы
Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно после последнего по времени заседания Президиума правительства Москвы.
Выплаты также полагаются труженикам тыла. Размер денежной помощи составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей. По данным мэрии, средства будут перечислены приблизительно 38 тысячам горожан.
Выплаты также, в частности, предоставляются жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru