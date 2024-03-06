Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Великой Победы

Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом стало известно после последнего по времени заседания Президиума правительства Москвы.

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Выплаты также полагаются труженикам тыла. Размер денежной помощи составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей. По данным мэрии, средства будут перечислены приблизительно 38 тысячам горожан.

Выплаты также, в частности, предоставляются жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.

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ФОТО: Михаил Мокрушин
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