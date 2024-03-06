Собянин утвердил выплаты ветеранам в связи с 79-й годовщиной Великой Победы

Выплаты также полагаются труженикам тыла. Размер денежной помощи составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей. По данным мэрии, средства будут перечислены приблизительно 38 тысячам горожан.

Выплаты также, в частности, предоставляются жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.

