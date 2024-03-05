Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

За последние 13 лет в столице в 2,7 раза сократилось число преступлений в общественных местах, передает Агентство городских новостей «Москва» по итогам встречи мэра Москвы Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным.

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Градоначальник назвал Москву одним из самых безопасных мегаполисов в мире. По словам Собянина, число квартирных краж уменьшилось в 35 раз, грабежей – в 14 раз, а разбоев – в 10 раз.

Отмечается, что большой вклад с борьбу с преступностью в Москве внесла городская система видеонаблюдения, которая включает в себя порядка 230 тысяч видеокамер. С помощью этой системы правоохранители установили больше 26 тысяч человек, которые находились в розыске.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:БезопасностьСергей СобянинМосква

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