Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Градоначальник назвал Москву одним из самых безопасных мегаполисов в мире. По словам Собянина, число квартирных краж уменьшилось в 35 раз, грабежей – в 14 раз, а разбоев – в 10 раз.

Отмечается, что большой вклад с борьбу с преступностью в Москве внесла городская система видеонаблюдения, которая включает в себя порядка 230 тысяч видеокамер. С помощью этой системы правоохранители установили больше 26 тысяч человек, которые находились в розыске.

