Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

Почти тысяча столичных компаний получили от властей Москвы в прошлом году финансовую поддержку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что поддержка осуществлялась при помощи платформы i.moscow. В общей сложности бизнесменам было выдано более 3,5 миллиарда рублей. «Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм», – пояснил Собянин.

Столичный производитель получил 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. а разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше полутора миллионов рублей.

