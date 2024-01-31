Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду

Правительство Москвы выделило грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований, документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований, передает Агентство городских новостей «Москва».

Фонд учредили в конце 2013 года по инициативе президента России. За это время он оказал поддержку более чем 60 тыс. российских ученых. Объем финансирования проектов составил 220 млрд руб.

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Почти тысяча столичных компаний получили от властей Москвы в прошлом году финансовую поддержку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что поддержка осуществлялась при помощи платформы i.moscow. В общей сложности бизнесменам было выдано более 3,5 миллиарда рублей. «Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм», – пояснил Собянин.

Столичный производитель получил 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. а разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше полутора миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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