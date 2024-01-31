Собянин утвердил выделение гранта Российскому научному фонду
Правительство Москвы выделило грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований, документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
«Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований, передает Агентство городских новостей «Москва».
Фонд учредили в конце 2013 года по инициативе президента России. За это время он оказал поддержку более чем 60 тыс. российских ученых. Объем финансирования проектов составил 220 млрд руб.
Почти тысяча столичных компаний получили от властей Москвы в прошлом году финансовую поддержку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он уточнил, что поддержка осуществлялась при помощи платформы i.moscow. В общей сложности бизнесменам было выдано более 3,5 миллиарда рублей. «Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм», – пояснил Собянин.
Столичный производитель получил 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. а разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше полутора миллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru