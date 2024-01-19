Собянин объявил о начале приема заявок на гранты для производителей кино
Прием заявок на гранты для московских производителей фильмов начался в столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Возместим затраты, понесенные с 20 сентября до 31 декабря прошлого года, на аренду объектов государственной собственности и общественных пространств ... а также организационно-технические расходы на съемки», – указал градоначальник.
Для получения гранта необходимо подать заявку и предоставить пакет документов до 29 февраля. На поддержку могут рассчитывать организации, зарегистрированные в Москве и подавшие заявки на киносъемочные работы через сайт Московской киноплатформы.
Как отметил Собянин, гранты — часть городского проекта «Москва – город кино», их предоставляет Агентство креативных индустрий. В прошлом году в проектах организации поучаствовали более 3,5 млн человек, состоялись несколько масштабных событий, в частности, «Москва Фест» и BRICS+ Fashion Summit.
«Налажены контакты более чем с 70 странами», – добавил Собянин.
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