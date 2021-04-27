Собянин утвердил решение об эмиссии зелёных облигаций

Размещение может производиться в течение всего срока обращения долговых расписок. Первое размещение происходит в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях.

«Ставка купонного дохода по облигациям является постоянной для всех купонных периодов, ее размер будет установлен до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций», - сообщили в пресс-службе.

Эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств московское правительство направит на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов. Предполагается, что благодаря им выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта снизятся. В рамках экологических проектов Москва планирует заменить все автобусы на электробусы, а также достроить Большую кольцевую линии метрополитена.

