Собянин утвердил решение об эмиссии зелёных облигаций

Правительство Москвы во время заседания во вторник утвердило решение об эмиссии «зеленых» облигаций. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

Речь идет об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Она будет осуществлена в соответствии с концепцией «зеленых» облигаций, которая утверждена городским правительством 20 апреля.

Общий объем выпуска составит 70 млрд рублей: 70 млн облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. Срок обращения облигаций - с 27 мая 2021 года по 17 мая 2028 года.

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Размещение может производиться в течение всего срока обращения долговых расписок. Первое размещение происходит в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях.

«Ставка купонного дохода по облигациям является постоянной для всех купонных периодов, ее размер будет установлен до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций», - сообщили в пресс-службе.

Эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств московское правительство направит на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов. Предполагается, что благодаря им выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта снизятся. В рамках экологических проектов Москва планирует заменить все автобусы на электробусы, а также достроить Большую кольцевую линии метрополитена.

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ФОТО: Akishin Vyacheslav
ТЕГИ:БюджетОблигацииМосква
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