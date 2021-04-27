Собянин утвердил решение об эмиссии зелёных облигаций
Правительство Москвы во время заседания во вторник утвердило решение об эмиссии «зеленых» облигаций. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.
Речь идет об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Она будет осуществлена в соответствии с концепцией «зеленых» облигаций, которая утверждена городским правительством 20 апреля.
Общий объем выпуска составит 70 млрд рублей: 70 млн облигаций номиналом 1 тысяча рублей каждая. Срок обращения облигаций - с 27 мая 2021 года по 17 мая 2028 года.
Размещение может производиться в течение всего срока обращения долговых расписок. Первое размещение происходит в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях.
«Ставка купонного дохода по облигациям является постоянной для всех купонных периодов, ее размер будет установлен до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения облигаций оферт на заключение сделок купли-продажи облигаций», - сообщили в пресс-службе.
Эквивалент полученных от размещения «зеленых» облигаций средств московское правительство направит на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов. Предполагается, что благодаря им выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта снизятся. В рамках экологических проектов Москва планирует заменить все автобусы на электробусы, а также достроить Большую кольцевую линии метрополитена.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Песков рассказал о контактах Козака с администрацией президента Украины
- Песков: Путин не будет обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе
- Голикова заявила о возможном подъёме заболеваемости коронавирусом в РФ
- Мишустин пообещал выделить 6 млрд рублей на сохранение электричек
- Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка
- Вдова автора памятника погибшим медикам покончила с собой
- В России выявили наименьшее с 27 сентября случаев коронавируса
- В США попросили посмертно помиловать Джорджа Флойда по делу о наркотиках
- Катер ВМС США направился в Черное море
- Минздрав заявил, что россияне стали меньше курить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru