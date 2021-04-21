Ефимов: Доход от зеленых облигаций потратят на новые электробусы и БКЛ
В Москве выпустят зеленые облигации на сумму 70 миллиардов рублей. Это 30% от программы заимствований, направленной на проекты для улучшения экологии и минимизации вреда природе, заявил на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Правительство Москвы планирует приступить к размещению зеленых облигаций в конце мая. Облигации будут выпущены с постоянным купоном на семь лет. В конце апреля планируется утверждение решения об эмиссии выпуска, после чего будет проведена серия road show среди российских и иностранных инвесторов. Способом размещения облигаций выбран букбилдинг.
«В частности, за счет полученных от размещения средств планируется профинансировать строительство БКЛ метрополитена и замену автобусного парка города на электробусы. Данные проекты сокращают выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от личного и общественного транспорта, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей», - заявил Ефимов.
Зеленые облигации - это долговые ценные бумаги, которые выпускаются, чтобы привлечь инвестиции в проекты, направленные на улучшение экологической ситуации или хотя бы на минимизацию наносимого природе вреда. В Москве ранее утвердили два выпуска таких облигаций общим объемом на 140 миллиардов рублей.
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