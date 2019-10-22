Собянин утвердил программу обеспечения сердечников бесплатными лекарствами

Власти Москвы утвердили программу бесплатного лекарственного обеспечения для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом на своём персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в общей сложности будет закупаться восемь новых препаратов для трех групп больных: пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда, больных, страдающих мерцательной аритмией, а также больных с высоким уровнем холестерина в крови. Собянин добавил, что, по предварительным оценкам, получать бесплатные лекарства будут около 80 тысяч нуждающихся в них жителей столицы. Препараты будут назначать независимо от наличия или отсутствия инвалидности или другого льготного статуса - исключительно по медицинским показаниям, отмечает АГН Москва.

Мэр Москвы выразил надежду на то, что новая лекарственная программа поможет спасти немало человеческих жизней. Он добавил, что обратиться за получением антикоагулянтов можно будет уже в ближайшие дни, а остальных лекарств - с января 2020 года.