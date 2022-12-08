Собянин утвердил проект реорганизации промзоны «Братцево»
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале объявил об утверждении проекта современного жилого квартала на территории бывшей промзоны «Братцево» на севере столицы.
Он напомнил, что в настоящее время между проездом вдоль ул. Выборгская, МЦК, ЖК «Головино» и ул. Адмирала Макарова располагаются устаревшие коммунально-складские объекты, а в будущем здесь построят жилые дома, в том числе для участников реновации, а также школу, детсад, общественно-деловой объект с ФОК и офисное здание.
«В новом квартале будут с комфортом жить 6,5 тыс. человек, появится 2 тыс. рабочих мест», - написал градоначальник, добавив, что также запланированы реконструкция дорог, строительство новых улиц, пешеходных переходов и парковок.
Ранее Собянин заявил, что в Москве были подобраны шесть новых стартовых площадок в разных районах для программы реновации жилфонда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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